 

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные ягоды для здоровья

16.08.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные ягоды для здоровья. Сведения предоставили специалисты Роспотребнадзора.
Регулярное употребление ягод обогащает организм антиоксидантами. Полезным будет включение в рацион свежих плодов, а также добавление их в каши и йогурты. Благодаря антиоксидантам в организме уменьшается риск развития воспалительных процессов, улучшается состояние при ревматоидном артрите и замедляется процесс потери памяти.

Самыми полезными станут ежевика, клубника и черника, так как они больше других насыщают организм фолиевой кислотой, витаминами и клетчаткой. Употребление ягод способствует и укреплению иммунитета из-за витамина С в составе. Для этой цели подойдут и цитрусовые, а также облепиха, малина и клюква, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.10 / «Экология превыше всего» – в России отменят закон о сборе валежника

29.08 / В Белоруссии экстренно перекрашивают дымовые трубы предприятий

04.04 / Мнение: Красная молодежь Британии

21.10 / Крымский журналист предупредил о возможном прорыве НАТО в Керченском проливе

17.04 / Мнение: К нам едет биограф императора!

26.05 / У опрятных хозяюшек на стенах жирных пятен нет: они пользуются хитрым “щитом” (стоит копейки, а кухню отмывать не нужно)

22.05 / Мнение: Польша закупит 24 БПЛА “Байрактар”

22.06 / Врач Шилова предупредила об опасности контактных линз в жару

22.11 / Следы применения ядерного оружия в Древней Индии

02.10 / Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика