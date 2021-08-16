В Роспотребнадзоре назвали самые полезные ягоды для здоровья

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные ягоды для здоровья. Сведения предоставили специалисты Роспотребнадзора.

Регулярное употребление ягод обогащает организм антиоксидантами. Полезным будет включение в рацион свежих плодов, а также добавление их в каши и йогурты. Благодаря антиоксидантам в организме уменьшается риск развития воспалительных процессов, улучшается состояние при ревматоидном артрите и замедляется процесс потери памяти.

Самыми полезными станут ежевика, клубника и черника, так как они больше других насыщают организм фолиевой кислотой, витаминами и клетчаткой. Употребление ягод способствует и укреплению иммунитета из-за витамина С в составе. Для этой цели подойдут и цитрусовые, а также облепиха, малина и клюква, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».