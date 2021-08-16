 

Эксперты рассказали о лучших моментах, когда следует продавать автомобиль

16.08.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты автомобильного рынка рассказали о лучших моментах, когда следует продавать подержанный автомобиль. Речь идёт о многих факторах, включая технические неисправности или появившиеся следы коррозии на кузове.
Гарантийный срок эксплуатации автомобилей разнится от 2 до 5 лет, и во всех случаях производитель обязуется, что в течение этого времени с транспортным средством ничего не произойдёт. Речь идёт только о случаях с соблюдением правил эксплуатации. Именно поэтому многие автолюбители предпочитают использовать машину до конца гарантийного срока, а после продавать её и приобретать новый автомобиль. В этом случае падение цены минимально и можно получить существенную скидку на покупку. Несмотря на это, существует ряд факторов, которые указывают на необходимость очень скорой продажи, так как восстановление может оказаться чересчур затратным. В первую очередь речь идёт о технической неисправности двигателя. В этом случае не следует скрывать факт возможной поломки и избавиться от «проблемного» автомобиля будет гораздо проще. Аналогичная ситуация с появлением коррозии. Если кузов начал гнить, то остановить этот процесс практически невозможно без существенных затрат или же ежегодного посещения специалиста для устранения новых «рыжиков».

Любые нарушения в работе подвески или КПП также говорят о необходимости принять решение о продаже или запастись средствами для дорогостоящего ремонта. Это касается и момента, когда начинают отказывать различные системы, причём одна за одной. Не исключено, что автомобиль имеет заводские дефекты, и даже в случае остатка гарантии лучше всё же продать его, ведь не исключается, что в этом случае через пять лет использования трудности не вернуться. В конце списка эксперты поставили ДТП. В этом очевидном случае транспортное средство требуется продавать, не скрывая факта происшествия. При незначительной аварии, когда не нарушена геометрия кузова, восстановить транспортное средство вполне возможно, но в других случаях оно уже небезопасно и лучше избавляться от таких автомобилей.

Источник: rg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Политолог: Москва для Лукашенко – дойная корова

20.01 / Свободолюбивая Женева

16.09 / Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

22.06 / Риск заражения COVID-19 в семьях оказался выше после детских дней рождения

24.07 / Ученые рассказали об особенностях взаимодействия “старых” антител с новыми штаммами коронавируса

09.07 / Мнение: Курсы Яндекса для учителей

04.12 / Совет Европы по ошибке направил спикеру Госдумы приглашение на Страсбургский гей-парад

23.02 / Мнение: Скрытый ВВП, мухлёж МВФ с ППС и качество образования в России

26.02 / Гипноз, детокс и отворот от героина

23.12 / «История из шпионского романа»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика