Эксперты рассказали о лучших моментах, когда следует продавать автомобиль

Эксперты автомобильного рынка рассказали о лучших моментах, когда следует продавать подержанный автомобиль. Речь идёт о многих факторах, включая технические неисправности или появившиеся следы коррозии на кузове.

Гарантийный срок эксплуатации автомобилей разнится от 2 до 5 лет, и во всех случаях производитель обязуется, что в течение этого времени с транспортным средством ничего не произойдёт. Речь идёт только о случаях с соблюдением правил эксплуатации. Именно поэтому многие автолюбители предпочитают использовать машину до конца гарантийного срока, а после продавать её и приобретать новый автомобиль. В этом случае падение цены минимально и можно получить существенную скидку на покупку. Несмотря на это, существует ряд факторов, которые указывают на необходимость очень скорой продажи, так как восстановление может оказаться чересчур затратным. В первую очередь речь идёт о технической неисправности двигателя. В этом случае не следует скрывать факт возможной поломки и избавиться от «проблемного» автомобиля будет гораздо проще. Аналогичная ситуация с появлением коррозии. Если кузов начал гнить, то остановить этот процесс практически невозможно без существенных затрат или же ежегодного посещения специалиста для устранения новых «рыжиков».

Любые нарушения в работе подвески или КПП также говорят о необходимости принять решение о продаже или запастись средствами для дорогостоящего ремонта. Это касается и момента, когда начинают отказывать различные системы, причём одна за одной. Не исключено, что автомобиль имеет заводские дефекты, и даже в случае остатка гарантии лучше всё же продать его, ведь не исключается, что в этом случае через пять лет использования трудности не вернуться. В конце списка эксперты поставили ДТП. В этом очевидном случае транспортное средство требуется продавать, не скрывая факта происшествия. При незначительной аварии, когда не нарушена геометрия кузова, восстановить транспортное средство вполне возможно, но в других случаях оно уже небезопасно и лучше избавляться от таких автомобилей.

Источник: rg.ru