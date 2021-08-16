 

Никита Джигурда признался, что не потянет гиперсексуальность Анастасии Волочковой

16.08.2021, 17:30, Разное
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Известный шоумен Никита Джигурда не обошёл стороной слухи о романтических отношениях с балериной Анастасией Волочковой. Он признался, что даже в случае правдивости такой информации он не потянет её гиперсексуальность.
Джигурда и Волочкова часто встречаются лично друг с другом и проводят много свободного времени наедине. Шоумен отмечает, что ничего противоестественного в этих встречах нет и они носят исключительно дружеский и духовный характер. В частности, знаменитости занимаются священно тантрой и просто общаются. Анисина знает о встречах с Волочковой и не имеет ничего против. «Я счастлив, что она позволяет мне делать всё, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщин», – резюмировал шоумен. Даже в случае, если бы их встречи имели романтический характер, то сам артист не смог бы потянуть этого. Причина заключается в Волочковой, которая не раз говорила о своей неутолимой сексуальности. В частности, балерина может заниматься любовью до пяти раз в день. Джигурда же не против попробовать подобные марафоны, но только лет двадцать назад. Сейчас же для него подобные цифры уже недостижимы.

В завершении Никита Джигурда рассказал, что он пытался познакомить Анастасию Волочкову с миллионером из Греции, которому очень понравилась балерина. Богатый поклонник всячески настаивал на знакомстве и встрече, но она оставалась непреклонной и отказывала ему. Причина в том, что человек не устроил её внешне. Сам Джигурда не бросает попытки найти ей достойного мужа и даже лично готов отвести подругу под венец.

Источник: sobesednik.ru



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