 

Водители большегрузов проголосуют на сентябрьских выборах онлайн

16.08.2021, 17:26, Разное
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Избиратель может отдать свой голос в любом месте благодаря системе дистанционного электронного голосования. Необходим лишь выход в интернет.

ДЭГ – достойная альтернатива привычному голосованию на участке, считает фельдъегер ФГУП “Главный центр специальной связи” Сергей Данилов. На момент голосования он будет находиться в рейсе.

Данилов отметил, что многие процессы перешли в онлайн, включая оплату коммунальных услуг, замену паспорта. Электронное голосование отличаться не должно, считает он.

По словам фельдъегеря, он легко и быстро зарегистрировался через приложение. “Это важно участвовать в судьбе своей страны, так как на момент выборов я буду находиться в рейсе, я хочу, чтобы мой голос был учтен”, – приводит слова Данилова телеканал “Москва 24”.

С ним согласен инженер по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе “Севморпуть” Александр Шерстобитов. ДЭГ – наиболее удобный способ голосования, убежден он.

Инженер считает, что такой формат позволяет расширить круг людей, которые могут свободно отдать свой голос. Шерстобитов заявил, что доверяет как ДЭГ, так и очному методу. В то же время он указал на важность технологического контроля.

Для участия в дистанционном голосовании нужно до 13 сентября включительно пройти регистрацию на сайте mos.ru или в приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Участники дистанционного голосования смогут выиграть квартиру или автомобиль.



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