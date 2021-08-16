 

Московские лифты оснащают системами обеззараживания воздуха

16.08.2021, 17:26, Разное
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Лифты в московских домах становятся более современными и безопасными. Их начали оснащать системой обеззараживания воздуха, которая стала особенно актуальной во время пандемии коронавируса. В первую очередь модернизируют лифты в тех зданиях, где каждый день бывает много людей.

Бактерицидный УФ-рециркулятор снижает распространение инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Устройство подавляет активность бактерий и вирусов, а также обеспечивает постоянный приток обеззараженного воздуха в кабину. При этом вредные для человека вещества не образовываются.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже установили бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха в нескольких многоквартирных домах, в здании префектуры Западного административного округа столицы, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 района Марьино.

“Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение номенклатуры устройств по производительности”, – рассказал руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Мослифт начал разработку УФ-рециркулятора еще в мае 2020 года. Был проведен комплекс испытаний в аккредитованной лаборатории. Устройство соответствует всем необходимым требованиям безопасности.

Кстати,
Щербинский лифтостроительный завод стал производить лифты с системой бесконтактного управления. Она позволяет вызывать кабину через мобильное приложение заранее, кнопки нажимать не нужно.

“Систему уже опробовали в одной из столичных многоэтажек, и завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой”, – сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Лифт оснащают специальным контроллером. Он принимает сигнал смартфона. Пользоваться таким лифтом можно с помощью мобильного приложения SmartAirkey. В нем необходимо указать нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника. Система автоматически пошлет сигнал вызова. Контроллер распознает потенциального пассажира с помощью Bluetooth.



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