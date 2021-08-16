В мире: Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ

Легендарный диссидент Лех Валенса, с деятельности которого началось разрушение социалистической системы, был агентом польского аналога КГБ. Слухи об этом ходили давно, но документы появились только сейчас. Это далеко не единственный случай, когда разрушители СССР тайно работали на советские спецслужбы. Получается, они были двойными агентами? Не совсем так.

На днях бывшего польского президента Леха Валенсу вновь вызвали в прокуратуру страны – дабы допросить его на предмет деятельности некоего сексота «Болека», некогда сотрудничавшего с коммунистическими спецслужбами. Этот скандал начался, вернее возобновился, еще в феврале 2017 года, когда Институт национальной памяти Польши обнародовал доказательства сотрудничества Валенсы со Cлужбой безопасности Польской Народной Республики (аналог советского КГБ). Но как так получилось, что секретный сотрудник «Болек» возглавил и успешно провел работу по развалу в 1980-х всего социалистического лагеря?

Разоблачение национального героя

Оглянемся на тринадцать лет назад. В 2008 году сотрудники польского Института национальной памяти Славомир Ценкевич и Петр Гонтарчук опубликовали книгу, в которой утверждали, что национальный герой Польши Лех Валенса в свое время «стучал» в коммунистическую спецслужбу. В своем исследовании авторы доказывали, что контакты с польской «гэбнёй» Валенса установил еще в начале 1970-х годов – и потом поддерживал их на протяжении всего противостояния возглавляемого им профсоюза «Солидарность» с правительством ПНР. А когда стал президентом и получил доступ к документам спецслужб – то уничтожил уличающие его бумаги.

Сторонники Валенсы – а у этого харизматического человека в Польше до сих пор много сторонников – обрушились на Ценкевича и Гонтарчука с руганью. «Где доказательства?», – вопрошали они. В 2011 году даже было принято специальное судебное постановление о том, что «спецслужбы ПНР фабриковали фальшивые документы о якобы сотрудничестве с ними Леха Валенсы – с целью его дискредитации». В итоге доказательства, бесповоротно изобличающие Валенсу, обнаружились в доме генерала Чеслава Кищака, некогда возглавлявшего МВД социалистической Польши – уже после смерти отставного спецслужбиста.

Тут стоит отметить, что слухи о сомнительных связях Валенсы ходили еще с давних времен, недаром ему приходилось отбиваться в суде. Так, в 2000 году во время президентских выборов суд признал, что кандидат на этот пост Лех Валенса сексотом не был. Но тогда графологи отказались провести экспертизу документов, которые должны были свидетельствовать об агентурном прошлом Валенсы, так как это были копии. Оригиналы и нашлись в 2016-м в доме вдовы генерала Кищака Терезы.

Пикантность ситуации придает тот факт, что именно Кищак вел в свое время переговоры с профсоюзом «Солидарность» в рамках знаменитого «Круглого стола» – когда Валенсе удалось договориться о проведении в Польше свободных демократических выборов. Получается, что власть все время контролировала ситуацию через своего тайного агента?

И вот теперь истина предстала во всем своем неприглядном виде. Опубликована бумага, содержание которой не оставляет никаких сомнений. «Я, нижеподписавшийся Валенса Лех, сын Болеслава и Феликсы, рожденный в 1943 году в Попове, обязуюсь хранить в строгой тайне содержание бесед, проведенных со мной сотрудниками службы безопасности. Одновременно обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в том, что касается нахождения врагов ПНР и борьбы с ними. Информацию буду передавать в письменной форме, и она будет правдивой. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь сохранить в строгой тайне и не раскрывать его даже перед семьей. Передаваемую информацию буду подписывать псевдонимом Болек. Лех Валенса, Болек», – пообещал полвека назад новоиспеченный сексот.

Дабы не оставить никакого места сомнениям, провели графологическую экспертизу. Сотрудники Института судебной экспертизы им. Яна Зина в Кракове пришли к выводу, что почерк «Болека» полностью совпадает с почерком Валенсы. Глава института профессор Мария Кала рассказала, что ими передали 154 документа, а также материалы для проведения сравнительной экспертизы. «Не обнаружено никаких нарушений, которые могли бы свидетельствовать о попытке имитации почерка другого лица», – заявила эксперт. «Вывод судебных экспертов свидетельствует о том, что обязательство о сотрудничестве со Cлужбой безопасности от 21 декабря 1970 года было полностью написано Лехом Валенсой. 17 рукописных квитанций о получении денег за предоставление сотрудникам Cлужбы безопасности информации были подписаны Лехом Валенсой», – подтвердил прокурор Анджей Позорский.

Исследователи Института национальной памяти установили, что только за три года работы на спецслужбы Валенса получил за свою деятельность 11,7 тыс. злотых (около 600 долларов по тогдашнему курсу). Всего за это время будущий президент написал около 40 доносов – впрочем, на некоторых из них надпись «Болек» проставляли штатные сотрудники спецслужбы.

«Маленькие люди не могут судить победителя»

Сам Валенса, как нетрудно догадаться, все отрицал – и продолжает это делать до сих пор. «Маленькие люди не могут судить победителя. Вы не в состоянии ложью, оговорами и подделками изменить правдивых фактов. Я создал и возглавил главный путь борьбы», – пафосно сказал экс-президент пять лет назад. Также ранее он многократно говорил: «Меня не сломали в декабре 1970 года, я не сотрудничал со Службой безопасности, никогда не брал от них денег, не сделал ни одного письменного или устного доноса». Впрочем, Валенса позволял себе и некоторые оговорки. «Я совершил ошибку, но не такую – и дал слово, что не буду о ней говорить. Наверное, не сейчас, для этого еще не время», – туманно заявлял он.

Главный довод, который используют сторонники Валенсы, легко предсказуем – если он тайком работал на коммунистическую власть, то как же получилось, что «агент Болек» потом так много сделал для ее ниспровержения? И в самом деле, ведь именно возглавляемый им профсоюз «Солидарность» запустил в начале 1980-х цепную реакцию, разрушившую в итоге социалистический лагерь.

И что теперь с того, что Валенса оказался двурушником? Ведь это свойство многих людей: тайком «шустрить» между «нашими» и «вашими» – и как только «ваши» одолевают, становиться «ненашими». Уж если Лех Валенса являлся агентом коммунистических спецслужб, так это они, получается, приложили руку к развалу системы? С другой стороны, вряд ли тут был со стороны тех, кто считал себя «кукловодами» «Болека», осознанный злой умысел – скорее уж то, что классики называли «головотяпством со взломом». Но все же, как такое могло случиться?

В 2008 году, еще до того, как обнаружились исчерпывающие доказательства сотрудничества Валенсы с коммунистическими спецслужбами, ветеран советского КГБ, ныне покойный Станислав Лекарев, доказывал, что такого сотрудничества не могло быть просто по определению. «Валенса, если он наш агент, не должен был наносить ущерб, который привел к полному краху всего советского блока. Мне в 80-е гг. довелось работать в Центральном аппарате КГБ в качестве помощника начальника контрразведки. Лех Валенса никогда не упоминался в числе ценных источников на территории Польши. Напротив, резидент и представитель КГБ в Варшаве генерал Павлов постоянно слал в Центр депеши о том, что под влиянием Леха Валенсы обстановка в стране складывается крайне негативно для СССР. В довершение о деятельности "агента" Валенсы следует напомнить, что он победил в декабре 1990 года Войцеха Ярузельского на президентских выборах в Польше с огромным преимуществом. После чего добился вывода советских войск, дислоцированных в Польше, которые и отбыли в СССР. И если задаться вопросом, кому была выгодна деятельность Валенсы, то вывод будет совсем простым: тому, кто победил в холодной войне. Они его и "крышевали"», – делал вывод Лекарев.

Системный сбой

В свою очередь, публицист Виктор Мараховский закономерно задается вопросом: если генерал Кищак утащил к себе и хранил совершенно спокойно все эти годы личное дело вождя антикоммунистической революции – то сколько ещё таких «болеков» продолжают функционировать в польской элите, никем не обнаруженные? И проблема даже не в том, что история с разоблачением Валенсы нанесла удар по мифу о смелом народе, развалившем изнутри огромный социалистический лагерь, являющемуся одним из краеугольных камней современного польского политического мировоззрения.

«Чисто практически "революция в соцлагере" в большинстве случаев выразилась в том, что люди, и без того близкие к высшей власти в соцреспубликах и получавшие от пребывания в элите бонусы – переформатировали общественный строй и конвертировали свою власть в открытые капиталы. Самое главное высшее начальство, конечно же, сменилось – но элита вообще легко меняет верхушки, как дракон головы. В случае соцлагеря вышло так, что большинство диссидентов-победителей либо сами вышли из рядов правящих партий, либо были "штатными диссидентами" спецслужб прежнего режима», – констатирует Мараховский.

Вопросы, поставленные им, очень актуальны – ибо, действительно, судя по всему, подобных «болеков» было много. Причем не только в Польше, но и в других социалистических странах или республиках бывшего СССР.

Достаточно взять соседнюю Литву, где подобные же нехорошие слухи ходят и про «отца литовской независимости» Витаутаса Ландсбергиса, и про экс-президента Далю Грибаускайте, и про многих других. В 2018 году редактор и владелец литовской газеты Respublika Витас Томкус объявил, что в его распоряжении оказался список лиц, которые в советское время якобы тайно сотрудничали с КГБ. Более того, он опубликовал этот список на страницах своего издания – помимо уже упомянутых Ландсбергиса и Грибаускайте, там оказались имена тогдашнего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, бывших министров обороны Расы Юкнявичене и Юозаса Олекса, экс-премьеров Андрюса Кубилюса и Альгирдас Буткявичюса, а также многих других известных политиков, крупных бизнесменов, известных журналистов и деятелей искусств. Что характерно, Томкус не стал щадить и себя – внес в список и свое имя. Сторонники правящего режима забросали его грязью, но официальных опровержений так и не последовало.

Или стоит обратиться к примеру Латвии. Там в конце 2018-го после долгих споров содержимое оставшихся в стране «мешков КГБ» опубликовали на вполне законной основе. И пораженные латвийцы узрели в списках сексотов первого премьер-министра постсоветской Латвии, «икону борьбы за независимость» Ивара Годманиса, знаменитого диссидента советских времен Маврика Вульфсона, бывшего председателя Верховного суда Латвии Ивара Бичковичса, экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгима, основателя популярной сети общепита Lida Гунарса Кирсонса, популярных в конце 80-х тележурналистов Ояра Рубениса, Яниса Шипкевицса и Эдвинса Инкенса, прославившихся призывами бороться с СССР, профессора истории Латвийского университета Антония Зунду, в 2000-х производившего расчет суммы «компенсации», которую Рига намерена потребовать у Москвы за «советскую оккупацию».

И то, как поговаривают злые языки, перед публикацией содержимое «мешков» изрядно подчистили – оставив в них лишь тех лиц, кто уже умер или сошел с общественно политической арены, не обладая больше особым влиянием.

Так что же, коммунистические спецслужбы осознанно готовили подрыв государств, на службу которых были поставлены? Нет, нет и нет. Там придерживались совершенно иного подхода: «если не можешь полностью искоренить, так возглавь». Вот и насыщали среду «борцов с режимом» сексотами, словно почву – жирными червями. А потом сами же не смогли сохранить управление собственной же машинерией, вышедшей из-под контроля.

В какой-то момент критическая масса «секретных осведомителей» оказалась слишком велика – и они, объединившись с переродившимися коммунистическими элитами, возмечтавшими «прихватизировать» народное достояние, обвалили систему. И тут уж объяснима ненависть, которую многие из бывших сексотов питают к коммунистическому стою, некогда принудившему их к ведению двойной жизни…

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