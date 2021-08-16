«Аэрофлот» решил временно облетать Афганистан

Самолеты двух рейсов «Аэрофлота» будут временно облетать воздушное пространство Афганистана, сообщил представитель компании Михаил Демин.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически, ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.