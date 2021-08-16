 

Путин повысил главкома ВКС РФ Суровикина до генерала армии

16.08.2021, 17:12, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКомандующему Воздушно-космическими силами Сергею Суровикину указом президента Владимира Путина присвоено звание генерала армии.

«Присвоить воинское звание генерала армии Суровикину Сергею Владимировичу», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Звание генерал-полковник Сергею Суровикину было присвоено в декабре 2013 года. В декабре 2017-го он стал Героем РФ «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике».



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