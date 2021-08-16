Вакцинный фашизм собирает свою жатву: 94-летний ветеран труда не прожил и 7 месяцев после укола “Спутником”

На Кубани сегодня простились с очередной жертвой путинской вакцины – заслуженным учителем, ветераном труда Ярославом Филипповичем Антохиным. Пожилой мужчина, отдавший всю свою жизнь служению Родине, не прожил и семи месяцев после того, как укололся “Спутником”.

Мы нечасто публикуем редакционные статьи. Но это тот случай, когда невозможно молчать: идёт настоящий геноцид нашего народа, прививки уносят тысячи, сотни тысяч и миллионы жизней россиян, таких как Ярослав Филиппович. Его смерть доказывает что режим не жалеет ни детей, ни стариков. Пройдя голодные предвоенные годы, Великую Отечественную войну, разруху девяностых, прославленный во всём регионе педагог, обладатель многочисленных государственных наград спустя полгода после вакцинации покинул наш мир.

Пожилой мужчина привился одним из первых на Кубани. Первую дозу убийственного зелья он получил ещё в 2020 году, а в январе вакцинировался окончательно. Однако его жизнь неожиданно и трагично оборвалась – 11 августа, торопясь в поликлинику для консультации по поводу своего диабета, Ярослав Филиппович был насмерть сбит грузовиком IVECO всего в 526 метрах от пешеходного перехода.

Смерть пенсионера Антохина, безусловно, станет одним из обвинений в процессе над затеявшими геноцид функционерами режима и врачами-убийцами, выполняющими их чудовищный приказ. Но процесс этот пройдёт только, если мы всегда будем помнить: мы не стадо, мы – люди. И мы говорим своё твёрдое нет вакцинам-убийцам, цифровизации общества, микроволновым печам, ЕГЭ, пальмовому маслу и кварцевым часам. Сатана обязательно проиграет!

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