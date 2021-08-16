Принц Чарльз поделился неизвестным фото принцессы Анны по случаю ее дня рождения

Вчера, 15 августа, Королевская принцесса (это официальный титул Ее Высочества) Анна, второй ребенок в семье королевы Великобритании Елизаветы II и ныне покойного принца Филиппа отметила свой очередной день рождения. Анне исполнился 71 год. По такому случаю одним из первых ее поздравил старший брат, принц Чарльз. Он сделал это публично – разместил публикации на своих официальных страницах в Twitter и Instagram. Принц Уэльский поделился редким черно-белым снимком с именинницей. Архивное фото, датированное 1951 годом, было сделано в саду вестминстерской резиденции британской королевской семьи – Кларенс-хауса. На фото брат и сестра в колясках, причем маленький Чарльз (ему тогда было 2 года и 8 месяцев) держит за руку годовалую Анну и что-то пытается ей сказать.

Поздравляем королевскую принцессу с днем рождения. На этой фотографии 1951 года принц Уэльский сжимает руку своей младшей сестры, сидя в своих детских колясках в саду Кларенс-хауса, – гласит подпись к фотографии.

Принцесса Анна и принц Чарльз, 1951 год

Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Чарльз и Анна, по признанию самой принцессы, в детстве “цапались как кошка с собакой”. Анна, как утверждают близкие, была папиной дочкой и унаследовала у покойного принца Филиппа твердость характера. Как вспоминали королевские слуги, принцесса частенько подшучивала над старшим братом, даже издевалась, и если Чарльз что-то хотел, тут же требовала того же.

Разногласия между братом и сестрой сохранились до сих пор. Так, в прошлогоднем интервью, которое принцесса дала по случаю своего 70-летнего юбилея, Анна рассказала, что не разделяет позицию брата в отношении экологии, его страсти к фермерству и даже не верит в изменения климата.

Во многих частях мира было огромным преимуществом разумное использование генных модификаций в очень специфических условиях. Это увеличивает вероятность того, что вы сможете выращивать то, что вам нужно. Я должна напомнить людям, что рапсовое масло было сделано нетоксичным для человека канадцами только после Второй мировой войны, путем генетической модификации растения. И оно довольно популярно среди тех, кто не признает ГМО, – объяснила сою позицию Анна.

Принцесса Анна с отцом, принцем Филиппом, 1980 год

Принц Чарльз, королева Елизавета II и принцесса Анна

Впрочем, Анна и Чарльз одинаково относятся к устойчивой моде – принц не выбрасывает одежду и не покупает новое, как и принцесса, которое до сих пор носит наряды, в которых появлялась на публике в 70-х и 80х годах (подборку нарядов, которым Анна не изменяет на протяжении десятков лет, сморите в специальном материале HELLO.RU). При этом, английская пресса не раз называла принцессу Анну модницей, хотя наибольшего внимания заслуживают ее достижения в конном спорте. Анна стала первой из королевской семьи, кто принял участие в Олимпиаде. Тогда она заняла лишь 24-е место, но положила начало новой тенденции. Спустя годы ее дочь Зара стала серебряным призером по конному спорту на Олимпийских играх в Лондоне.

Напомним, что принцесса Анна отказалась от титулов для своих двоих детей – Питера и Зары Филлипс, рожденных в браке с капитаном Марком Филлипсом. В 1992 году после 18 лет брака Анна развелась с мужем и вступила во второй брак — с коммандером (ныне — вице-адмиралом) Тимоти Лоренсом. К слову, в начале 70-х принцесса встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом, который позже станет первым мужем Камиллы Шанд, нынешней герцогини Корнуолльской, второй супруги принца Чарльза. Больше о принцессе Анне можно прочесть здесь.

Свадьба принцессы Анны и Марка Филлипса Принцесса Анна и Тимоти Лоренс