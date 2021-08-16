Apple выплатит 300 млн долларов за нарушения патентов

В американском штате Техас завершилось судебное слушание в отношении высокотехнологической компании Apple. Напомним, к ней был предъявлен иск о нарушении патентных прав. В результате производителя обязали выплатить 300 миллионов долларов.

Основная часть обвинения касалось того, что «Яблочная» компания в конструкции iPhone использовала технические решения для обеспечения беспроводной связи с использованием чужой интеллектуальной собственности.

Речь идет о стандартах LTE, которые, как признал суд, должны были использоваться после подписания договора с правообладателем на технические разработки – компанией PanOptis Patent Management. Процесс длился еще с прошлого года. Однако тогда сумма иска превышала полмиллиарда долларов.