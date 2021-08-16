 

В РФ представлены новые камеры видеонаблюдения IMOU и MOBILIDI

16.08.2021, 16:44, Новости дня
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На российский рынок выходят новые модели камер видеонаблюдения, которые будут использованы, в большинстве случаев, в системах умного дома. Речь идет об устройствах, выпущенных под торговыми марками IMOU и MOBILIDI, сообщили представители отечественного представительства компании MOBILIDI, которая будет осуществлять дистрибуцию устройств.

Камеры наблюдения созданы по китайским технологиям и произведены на заводе в городе Ханчжоу. В Россию начнут поставлять широкий модельный ряд устройств с различными характеристиками.

Так, камера Cue 2, выпущенная под брендом IMOU, например, обеспечивает обзор на 131 градус. Разрешение картинки здесь составляет 2 Мп, что вполне достаточно для видеофиксации и обеспечения доступа. С характеристиками других устройств можно ознакомиться на сайте продавца.



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