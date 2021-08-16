В РФ представлены новые камеры видеонаблюдения IMOU и MOBILIDI

На российский рынок выходят новые модели камер видеонаблюдения, которые будут использованы, в большинстве случаев, в системах умного дома. Речь идет об устройствах, выпущенных под торговыми марками IMOU и MOBILIDI, сообщили представители отечественного представительства компании MOBILIDI, которая будет осуществлять дистрибуцию устройств.

Камеры наблюдения созданы по китайским технологиям и произведены на заводе в городе Ханчжоу. В Россию начнут поставлять широкий модельный ряд устройств с различными характеристиками.

Так, камера Cue 2, выпущенная под брендом IMOU, например, обеспечивает обзор на 131 градус. Разрешение картинки здесь составляет 2 Мп, что вполне достаточно для видеофиксации и обеспечения доступа. С характеристиками других устройств можно ознакомиться на сайте продавца.