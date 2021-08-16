 

Суд в Киеве удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности первого замглавы Службы внешней разведки

16.08.2021, 16:36, Новости дня
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В ответе на запрос суд объяснил, что судебное производство по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года и было остановлено на период рассмотрения Верховным Судом Украины дела о законности подписанного 12 апреля 2019 года указа пятого президента Петра Порошенко об увольнении Семочко. В январе 2021 года ВС признал указ незаконным в связи с тем, что увольняемый был на больничном.

ОАСК продолжил рассматривать иск Семочко 13 мая, а решение вынес 11 августа.

“Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства”, – объяснили в административном суде.

Контекст:

Семочко был назначен первым заместителем главы СВР в июле 2018 года.

Это назначение позже легло в основу подозрения, предъявленного Порошенко Государственным бюро расследований (ГБР).

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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