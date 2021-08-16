 

Кузин: Нет оснований говорить о перегрузке больниц пациентами с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%

16.08.2021, 16:36, Новости дня
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“Сейчас нагрузка на систему здравоохранения контролируемая… Уровень госпитализаций свидетельствует, что занято около 7% коек, выделенных под госпитализации пациентов с COVID-19. Реанимационные кровати у нас заняты на 13%, кровати с кислородом – на 9%, аппараты искусственной вентиляции легких – на 3%. То есть нет оснований говорить, что у нас есть перегрузки больниц”, – подчеркнул главный санврач.

По его словам, пациентов с коронавирусом стараются не госпитализировать в непрофильные больницы.

“Сейчас мы прорабатываем алгоритмы и маршруты движения пациентов с COVID-19, чтобы их действительно госпитализировали только в опорные больницы, стараемся не допускать госпитализации в непрофильные больницы, потому что там могут быть ненадлежащие условия и для врачей, и для пациентов. В том числе там не исключено инфицирование медицинских работников и других пациентов”, – отметил Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил Кузин 4 августа. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,27 млн случаев COVID-19 (за минувшие сутки – 417), умерло 53 269 человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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