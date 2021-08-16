“Горы хотели забрать у меня сына”. Отец мальчика, который потерялся в Карпатах, рассказал, как ребенок выжил

“Горы хотели забрать у меня сына. Или нет, не так, маленький опришок Алексей почувствовал зов карпатских гор и лесов, отдался зову и с головой погрузился в приключенческое путешествие. Со слов Алексея, он спал на земле, холодно не было и страшно – тоже, и даже не хотелось есть или пить”, – отметил он.

У Алексея, по словам отца, был план спасения, он вооружился палкой, чтобы отгонять зверей, а опасные места обходил. Ребенок также высматривал людей, которые могли помочь ему спуститься с горы.

Стефанцив поблагодарил спасателей и всех, кто принимал участие в поиске ребенка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=524750358614780&id=100032394616815

Контекст:

Ребенок пропал около 19.00 14 августа во время подъема на Говерлу по зеленому маршруту группы туристов из шести человек из Коломыи. Его нашли вечером 15 августа на расстоянии 2 км от места, где мальчик отстал от группы, возле границы Ивано-Франковской и Закарпатской областей. к поисковым работам привлекали 245 человек, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.

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