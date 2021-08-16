 

Ученые предложили лечить хроническую боль с помощью ультразвука

16.08.2021, 16:34, Разное
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Группа учёных из Университета Карнеги-Меллона, под руководством профессора биомедицинской инженерии Бин Хе, предложила лечить хроническую боль с помощью ультразвука. Исследователи протестировали свою разработку на лабораторных мышах.
В основе нового метода лежит транскраниальный сфокусированный ультразвук (ТСУ), который воздействует на определённые нейроны в мозге. Из-за своей частоты он беспрепятственно проходит через череп и не теряет эффективности. Эксперты намерено провоцировали у мышей дискомфортные ощущения и фиксировали их на электрофизиологическом уровне. После этого использовался ТСУ, который подавлял сигналы отдельным нейронам в мозге, отвечающих за болевые ощущения. Результаты показали, что все грызуны перестали испытывать болевые ощущения.

Новая методика прекрасно подойдёт для людей, страдающих от хронической боли вне зависимости от места неприятных ощущений и их характера. Также ТСУ является прибором, исключающим любое фармакологическое вмешательство, что позволяет забыть о развитии зависимости или непереносимости. Исследователи пока не говорят о серийном производстве устройств на основе ультразвука, но планируют и дальше развивать технологию, делая её эффективнее и доступнее.

Источник: www.medikforum.ru



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