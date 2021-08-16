 

Британские ученые назвали причины раздражения от звука жевания

16.08.2021, 16:34, Разное
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Британские исследователи назвали причины, из-за которых человек испытывает раздражение, услышав звук жевания. Развивая разработку, в будущем можно будет найти действенные способы борьбы с проблемой.
Среди звуков, которые человек слышит ежедневно, есть и те, которые раздражают на подсознательном уровне. Так, большинству людей не нравится шмыганье носом, скрежет по металлу или царапание по стеклу. Британские исследователи попытались ответить на вопрос, почему многим неприятен звук жевания во время еды.

Прежде всего, следует отметить, что кроме звукового дискомфорта неприятные звуки могут провоцировать и эмоциональные и физические реакции страдания. Причиной тому является мизофония, вызывающая также бурные поведенческие реакции, звучание поедания пищи, дыхания, глотания, отрыжки и целым рядом других повторяющимися звуками, которые издают люди. Сотрудники Университета Ньюкасла изучив данный диагноз, установили наличие связи слуховой зоной коры головного мозга и моторной областью главного органа центральной нервной системы. Последняя отвечает за движения лица рта, а также горла, руководитель эксперимента Сукхбиндер Кумар, называет это «зеркальной системой».

При наличии мизофонии эта система непроизвольно возбуждается чрезмерно сильно. Это и порождает ощущение неконтролируемости звуков так, будто они проникли в собственные тела страдающих этим расстройством. Для того же, чтобы снизить остроту симптоматики, необходимо сымитировать действие, которое порождает раздражающий звук. В случае с жеванием следует изображать именно движения челюстей и рта. Дальнейшие исследования, как заверяют ученые, смогут помочь найти эффектные методики борьбы с подобно особенностью.

Источник: inosmi.ru



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