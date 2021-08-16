 

Доктор Мясников предупредил россиян о новом штамме COVID-19

16.08.2021, 16:34, Разное
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Доктор Александр Мясников в программе «О самом главном» предупредил россиян о новом штамме COVID-19. Он достигнет страны осенью, и в группе риска окажется молодёжь.
Южноафриканский штамм «бета» представляет наибольшую угрозу, так как в настоящее время нет эффективной вакцины от него. Также он быстрее распространяется среди групп населения, контактирующих друг с другом из-за своей способности прикрепляться к здоровым клеткам. Это существенно повысит его заразность, и следует заранее подготовиться к возможным последствиям роста заболеваемости COVID-19, объяснил Мясников.

Он также отметил, что не стоит вовсе игнорировать прививку. Южноафриканский штамм действительно сильнее противодействует лекарственным средствам, но своевременная вакцинация позволяет подготовить организм к будущей угрозе. Даже в случае заболевания, оно протекает заметно слабее и последствия не так опасны для организма. Именно поэтому Мясников настаивает на вакцинации и отметил важность этого действия для борьбы с новым вирусом.

Источник: smotrim.ru



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