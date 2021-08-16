В Москве решают судьбу Лукашенко – аналитик Уитмор

Мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в скором времени уйти в отставку, слышится все чаще и все громче. Разговоры об этом начались сразу после президентских выборов летом прошлого года. Недовольные результатами белорусы вышли на масштабные акции протестов, а избранный глава государства обещал им провести конституционный референдум.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в новой конституции Лукашенко определит свою будущую роль. Слухи о скорой отставке подогревает и сам президент. Он не стал исключать такое развитие событий во время недавней пресс-конференции в Минске. Меж тем, аналитик Брайан Уитмор уверен, что судьба Лукашенко прямо сейчас решается в Москве.

Научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council подчеркнул в своей колонке на портале “НВ”, что белорусский президент ведет переговоры с Кремлем по поводу своей будущей роли. Эксперт отметил, что Россия требует от Лукашенко сократить полномочия президента и расширить власть парламента.

“Россия также быстро расширяет свое экономическое, политическое и военное присутствие в Белоруссии”, – уточнил Уитмор.

Кроме того, аналитик считает, что будущее Лукашенко решается в Москве, потому что он не оставил для себя поле для маневра. Раньше президент Белоруссии мог балансировать между Россией и Западом, чтобы добиваться своих целей, теперь такой возможности нет. Эксперт отметил, что Лукашенко стал международным “изгоем” после подавления протестов и посадки самолета в Минске.