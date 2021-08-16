 

В МИД РФ назвали виновников хаоса в аэропорту Кабула

16.08.2021, 16:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаХаос в аэропорту Кабула спровоцировали США своими действиями во время эвакуации американцев из Афганистана, сообщил спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«В самом Кабуле обстановка абсолютно спокойная <…>, и это смешивать с хаосом, который в аэропорту был создан, абсолютно не надо», – передает его слова РИА «Новости».

Кабулов уточнил, что аэропорт открыт для международных рейсов. «Но поскольку американцам приспичило прислать несколько тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество их сотрудников <…>, они были вынуждены временно прекратить прилеты и посадки гражданских рейсов, этим и создали хаос и по большому счету бардак», – отметил дипломат.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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