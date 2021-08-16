 

Захарова: Американские СМИ прозревают по поводу Афганистана

16.08.2021, 16:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как подается последнее развитие событий в Афганистане в американских СМИ.

«Читаю и слушаю американские СМИ по поводу Афганистана: крупнейший внешнеполитический коллапс Америки, предательство союзников, молчание Белого дома, утрата лидерства, беспомощность и т.д. Прозревают?» – написала она в своем Telegram-канале.

Эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД шок американцев от происходящего в Афганистане.

Ранее экс-президент Трамп возложил на Байдена ответственность за провал в Афганистане. Действия нынешнего президента станут одним из величайших поражений в истории, сообщил бывший глава Белого дома.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана, установили контроль над городом. Перед эвакуацией американского посольства в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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