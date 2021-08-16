 

Начались госиспытания третьей подлодки проекта «Варшавянка» для Тихоокеанского флота

16.08.2021, 16:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаК прохождению государственных испытаний приступила построенная для Тихоокеанского флота третья дизель-электрическая подводная лодка проекта «Варшавянка» (636.3) «Магадан», сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей».

Заводские ходовые испытания подлодки завершились в начале августа.

«Третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота 16 августа вышла на государственные испытания. В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов», – передает сообщение РИА «Новости».

Подводная лодка выполнит глубоководные погружения, чтобы специалисты проверили ее управляемость на разных ходовых глубинах. После отработки программы госиспытаний «Магадан» будет возвращена на предприятие, где завершится отделка субмарины.

Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.



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