Опубликованы характеристики нового смартфона Samsung Galaxy A03s

Компания Samsung опубликовала уточненные технические характеристики новой модели бюджетного смартфона Galaxy A03s. Информация распространяется в сети, несмотря на то, что анонс данного устройства не состоялся. Презентации следует ожидать в ближайшее время, говорят специалисты.

Так, разработчики уточники, что в аппарате будет установлен экран с диагональю 6,5 дюйма. Разрешение картинки на нем составит 720 на 1600 пикселей. Основная камера состоит из трех модулей – 13, 2 и 2 Мп. Селфи-камера – 5 Мп.

Эксперты обращают внимание на то, что ранее публиковалась информация об использовании в смартфоне процессора Helio G35. Но теперь производитель уточнил, что, на самом деле, это будет Helio P35 от компании MediaTek.