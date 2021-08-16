Пандемия провоцирует разводы и увольнения



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В продолжающемся социальном исследовании Университетского колледжа Лондона участвуют более 70 тысяч жителей Великобритании от 18 лет до преклонного возраста, передает The Guardian. Добровольцы рассказали о том, как COVID-19 в разное время повлиял на их отношения с партнерами, коллегами и соседями. Ученые представили результаты своих наблюдений за 72 недели.

Четверть участников (25%) сообщила о том, что за это время у них ухудшились отношения с супругом или партнером, еще четверть признались в трудностях взаимодействия с коллегами и начальством. Более одной пятой британцев (22%) пережили полный разрыв семейных, рабочих и даже соседских отношений.

Примечательно, что подобные проблемы люди 18-29 лет испытывают почти в три раза чаще по сравнению с британцами от 60 лет и старше — 35% против 12%.

По мнению авторов исследования, эти цифры наглядно иллюстрируют непропорциональное влияние на разные возрастные группы. Молодые люди гораздо чаще переживают из-за потери работы, шаткого финансового положения и вынужденной изоляции, которая, очевидно, сильно сказывается на отношениях с близкими.

Однако есть и хорошие новости: около половины (46%) молодых людей сообщили, что за минувший год их отношения с супругом или партнером значительно улучшились. Эта тенденция гораздо слабее в более старших возрастных группах: об укреплении семьи заявили 27% людей 30-59 лет, а среди добровольцев от 60 лет — только 21%.

«Вероятно, супружеские и партнерские отношения улучшились у тех молодых людей, которые получили преимущества, а не минусы от вынужденного отпуска или дистанционной работы, и это позволило им больше проводить времени вместе. Но с другой стороны, постоянный стресс из-за COVID-19 и ограничительные меры способствовали разрыву других отношений, особенно с людьми, которые не живут рядом с ними — сообщила Элис Пол (Elise Paul), ведущий автор исследования.