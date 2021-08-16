 

Пандемия провоцирует разводы и увольнения

16.08.2021, 15:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

В продолжающемся социальном исследовании Университетского колледжа Лондона участвуют более 70 тысяч жителей Великобритании от 18 лет до преклонного возраста, передает The Guardian. Добровольцы рассказали о том, как COVID-19 в разное время повлиял на их отношения с партнерами, коллегами и соседями. Ученые представили результаты своих наблюдений за 72 недели.

Четверть участников (25%) сообщила о том, что за это время у них ухудшились отношения с супругом или партнером, еще четверть признались в трудностях взаимодействия с коллегами и начальством. Более одной пятой британцев (22%) пережили полный разрыв семейных, рабочих и даже соседских отношений.

Примечательно, что подобные проблемы люди 18-29 лет испытывают почти в три раза чаще по сравнению с британцами от 60 лет и старше — 35% против 12%.

По мнению авторов исследования, эти цифры наглядно иллюстрируют непропорциональное влияние на разные возрастные группы. Молодые люди гораздо чаще переживают из-за потери работы, шаткого финансового положения и вынужденной изоляции, которая, очевидно, сильно сказывается на отношениях с близкими.

Однако есть и хорошие новости: около половины (46%) молодых людей сообщили, что за минувший год их отношения с супругом или партнером значительно улучшились. Эта тенденция гораздо слабее в более старших возрастных группах: об укреплении семьи заявили 27% людей 30-59 лет, а среди добровольцев от 60 лет — только 21%.

«Вероятно, супружеские и партнерские отношения улучшились у тех молодых людей, которые получили преимущества, а не минусы от вынужденного отпуска или дистанционной работы, и это позволило им больше проводить времени вместе. Но с другой стороны, постоянный стресс из-за COVID-19 и ограничительные меры способствовали разрыву других отношений, особенно с людьми, которые не живут рядом с ними — сообщила Элис Пол (Elise Paul), ведущий автор исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Госдума запретила называть самогоном алкогольный напиток, произведённый иностранным аппаратом

18.01 / Рунический провидец: Слабохарактерный Владимир Зеленский не сможет вывести из кризиса Украину

23.12 / Россия рассматривает возможность запретить ввоз комплектующих для железных дорог из Украины

25.06 / Ученые из РФ первыми в мире нашли участки мозга, которые «думают» об угрозах

08.07 / Мнение: За Дѣржаву обидно…

24.10 / Мнение: Необходимо сделать так, чтобы Борисов был мертв

09.02 / Нина Добрев отдыхает в горах с бойфрендом Шоном Уайтом и коллегой по “Дневникам вампира” Полом Уэсли

05.06 / Алена Шишкова похвасталась великолепными апартаментами: “У каждой своя комната”

11.05 / «Это будет супершоу!»: Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко после «Маски» запускают совместный проект

04.10 / В японском тысячелетнем храме «проступили» лики святых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика