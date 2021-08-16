“Оля – богиня пляжа”, “Вот это тело”, “Бомбический пресс”. Полякова позировала на яхте в белом бикини
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Артистка позирует в кадре, принимая различные позы. Она отметила, что находится в Одессе.
“Оля – богиня пляжа”, – оценили снимки певицы поклонники.
“Вот это тело”, – прокомментировали фолловеры.
“Офигенная фигурка, бомбический пресс. Превосходная попа”, – написали в комментариях подписчики.
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Контекст:
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.
В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
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