“Оля – богиня пляжа”, “Вот это тело”, “Бомбический пресс”. Полякова позировала на яхте в белом бикини

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы. Она отметила, что находится в Одессе.

“Оля – богиня пляжа”, – оценили снимки певицы поклонники.

“Вот это тело”, – прокомментировали фолловеры.

“Офигенная фигурка, бомбический пресс. Превосходная попа”, – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”.

В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем. Вместе с мужем Вадимом артистка воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

—