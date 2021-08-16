В первом полугодии 2021 года росли цены на металлургическую продукцию, украинские компании, благодаря инвестициям в производство, использовали тренд – эксперт

В первому полугодии 2021 года рост цен на металлургическую продукцию был беспрецедентным, котировки на сталь достигали максимальных значений с 2008 года, пишет портал.

По словам Хорошуна, экспортные цены на квадратную заготовку выросли на 63% год к году, на слябы – на 111%, на горячекатаный рулон – на 110%.

Он считает, что украинские компании успешно адаптировались к сложившейся ситуации и постарались с максимальной выгодой использовать растущий тренд на рынке.

Этому, по словам Хорошуна, также способствовали проекты по модернизации, которые позволили наращивать производство. Эксперт, в частности, напомнил о строительстве новой машины непрерывного литья заготовки и реконструкции стана 1700 на Мариупольском металлургическом комбинате ($260 млн инвестиций), а также введении в строй секции №9 на обогатительной фабрике Ferrexpo ($100 млн инвестиции).

Максимальные цены наблюдались во второй половине мая, а затем было снижение как минимум на 15%, добавил Хорошун. Он прогнозирует, что цены будут снижаться.

Похожий прогноз делал также инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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