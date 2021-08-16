Эндокринолог Зухра Павлова назвала способы восстановления волос после коронавируса

Многие люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на выпадение волос и плохое состояние ногтей, проблемы появляются не сразу, а спустя время после успешной борьбы с недугом. Способами по их восстановлению поделилась эндокринолог Зухра Павлова.

По словам врача, проблема с волосами называется диффузной аллопецией, а ногти становятся хрупкими и тонкими. Данные состояния характерны для случаев перенесенного сильного стресса, что происходит с организмом и во время борьбы с опасным заболеванием. Павлова отметила, что решить проблему практически невозможно, людям надо смириться с этим и лучше потратить силы на подготовку к восстановлению.

Для этого следует наладить режим питания, в котором в достаточном количестве будут присутствовать белки, витамины и минералы. Полезной станет ходьба или подобная физическая нагрузка, причем в регулярном режиме. Благодаря этому улучшится кровообращение, что положительно скажется на состоянии волосяных луковиц. Также после выздоровления «нужно дать свободу волосам» – не заплетать тугие хвосты и косы, не окрашивать их, реже использовать гаджеты для укладки и сушки. Полезным станет приобретение мягкой щетки для волос, которая массажирует кожу головы во время расчесывания прядей. Эндокринолог рекомендует пройти обследование щитовидной железы, чтобы исключить или выявить проблемы в ее работе. По ее словам, если проблем со здоровьем нет, то волосы и ногти восстановятся в среднем через полгода после перенесенного заболевания.

Источник: u-f.ru