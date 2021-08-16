 

Эндокринолог Зухра Павлова назвала способы восстановления волос после коронавируса

16.08.2021, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на выпадение волос и плохое состояние ногтей, проблемы появляются не сразу, а спустя время после успешной борьбы с недугом. Способами по их восстановлению поделилась эндокринолог Зухра Павлова.
По словам врача, проблема с волосами называется диффузной аллопецией, а ногти становятся хрупкими и тонкими. Данные состояния характерны для случаев перенесенного сильного стресса, что происходит с организмом и во время борьбы с опасным заболеванием. Павлова отметила, что решить проблему практически невозможно, людям надо смириться с этим и лучше потратить силы на подготовку к восстановлению.

Для этого следует наладить режим питания, в котором в достаточном количестве будут присутствовать белки, витамины и минералы. Полезной станет ходьба или подобная физическая нагрузка, причем в регулярном режиме. Благодаря этому улучшится кровообращение, что положительно скажется на состоянии волосяных луковиц. Также после выздоровления «нужно дать свободу волосам» – не заплетать тугие хвосты и косы, не окрашивать их, реже использовать гаджеты для укладки и сушки. Полезным станет приобретение мягкой щетки для волос, которая массажирует кожу головы во время расчесывания прядей. Эндокринолог рекомендует пройти обследование щитовидной железы, чтобы исключить или выявить проблемы в ее работе. По ее словам, если проблем со здоровьем нет, то волосы и ногти восстановятся в среднем через полгода после перенесенного заболевания.

Источник: u-f.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Открытие гена цветения в какао может привести к ускорению селекционных стратегий

08.08 / Названы три страны с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

24.12 / Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о разводе с мужем

05.08 / Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

18.10 / Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе

22.05 / Афина, Гера или Афродита? В каждой женщине живет богиня, но не каждая знает, какая именно

27.05 / Почему юные девушки вступают в неравный брак (и каковы шансы у таких отношений)

15.07 / Эксперты рассказали, как защитить мобильный банк от взлома

11.03 / Верховный суд США разрешил избираться в Конгресс гражданам с отрицательным IQ

10.06 / Дочь Виктории Дайнеко расплакалась, когда узнала о свадьбе своего отца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика