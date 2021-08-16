Эксперты назвали полезные для мозга продукты питания

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о полезных для здоровья мозга продуктах питания. С помощью расширения рациона можно избежать преждевременного старения и повысить когнитивные способности.

Пища, потребляемая человеком, влияет на его состояние здоровья, так, некоторые продукты полезны для главного органа центральной нервной системы. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять больше блюд с высоким содержанием Омега-3-кислот. Они помогут функционированию не только мозга, но и сосудов. Очищая стенки артерий и вен, такие природные компоненты нормализуют давление и улучшают метаболизм. Высокий процент полиненасыщенных жирных кислот в жаренной рыбе, сельди, скумбрии, лососе, нерке, кете, камбале и палтусе.

Также полезно добавлять в пищу или принимать отдельно льняное масло, имеющее 70 процентов жирных полинасыщенных кислот на 100 грамм. Благодаря своему составу оно улучшает работу мозга и память. При этом, покупая масло семян льна, следует хранить его холодильнике, чтобы избежать прогорклости. Горький шоколад с не менее 55 процентами какао-продуктов богат антоцианом и флаванолом. Эти вещества способствуют здоровью кровеносных сосудов и делают сильнее приток крови к мозгу.

В обычных яйцах много витаминов группы В, которые эффективны для предотвращения у пожилых деменции, а молодым улучшают концентрацию внимания и память. Содержащийся в желтке холин помогает нормальному функционированию мозговых клеток. Суточная норма холина составляет два яйца в сутки. В грецких орехах много не только Омега-3-кислот, но и магния и мелатонина. Такой комплекс улучшает когнитивные функции, скорость восприятия информации и внимание. Витамин Е очень важен для уничтожения свободных радикалов, которые ускоряют старение.

Источник: kuban.aif.ru