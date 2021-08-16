 

Эксперты назвали полезные для мозга продукты питания

16.08.2021, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о полезных для здоровья мозга продуктах питания. С помощью расширения рациона можно избежать преждевременного старения и повысить когнитивные способности.
Пища, потребляемая человеком, влияет на его состояние здоровья, так, некоторые продукты полезны для главного органа центральной нервной системы. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять больше блюд с высоким содержанием Омега-3-кислот. Они помогут функционированию не только мозга, но и сосудов. Очищая стенки артерий и вен, такие природные компоненты нормализуют давление и улучшают метаболизм. Высокий процент полиненасыщенных жирных кислот в жаренной рыбе, сельди, скумбрии, лососе, нерке, кете, камбале и палтусе.

Также полезно добавлять в пищу или принимать отдельно льняное масло, имеющее 70 процентов жирных полинасыщенных кислот на 100 грамм. Благодаря своему составу оно улучшает работу мозга и память. При этом, покупая масло семян льна, следует хранить его холодильнике, чтобы избежать прогорклости. Горький шоколад с не менее 55 процентами какао-продуктов богат антоцианом и флаванолом. Эти вещества способствуют здоровью кровеносных сосудов и делают сильнее приток крови к мозгу.

В обычных яйцах много витаминов группы В, которые эффективны для предотвращения у пожилых деменции, а молодым улучшают концентрацию внимания и память. Содержащийся в желтке холин помогает нормальному функционированию мозговых клеток. Суточная норма холина составляет два яйца в сутки. В грецких орехах много не только Омега-3-кислот, но и магния и мелатонина. Такой комплекс улучшает когнитивные функции, скорость восприятия информации и внимание. Витамин Е очень важен для уничтожения свободных радикалов, которые ускоряют старение.

Источник: kuban.aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Иосиф Пригожин: «У меня достаточно друзей, чтобы продержаться, и это самое важное»

13.02 / «Союзмультфильм» начинает съёмки патриотического мультсериала для детей «Свинка Скреппа»

15.08 / Допрос задержанных участников акций протеста в Беларуси

21.06 / Откровенное признание Маши Малиновской

18.03 / Комфортный отдых для горожан организуют в районе Крутицкой набережной в Москве

01.06 / В Севастополе осквернили памятник солдату и матросу

21.06 / Путин не взял Медведева на выборы

06.12 / Законодатели определили количество порнографии, которым может владеть частное лицо для личного пользования

17.04 / «База Волкова»

26.04 / Политолог Карбалевич об анонсированном декрете Лукашенко: Антиконституционная диверсия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика