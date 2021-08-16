 

Ани Лорак удивила поклонников архивным фото с Тимати в день его рождения

16.08.2021, 15:40, Разное
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Многие представители шоу-бизнеса поспешили поздравить Тимати с его 38-летием. Не осталась в стороне и Ани Лорак, которая удивила поклонников архивным снимком с рэпером.
В своем микроблоге Instagram в разделе Stories певица опубликовала совместную фотографию, сделанную после одного из концертов. Тимати позирует в белой расстегнутой рубашке, красной бейсболке и стильных солнцезащитных очках. Он обнимает кудрявую Ани Лорак в красном платье и обруче в греческом стиле. За спинами знаменитостей расположилась музыкальная аппаратура для выступлений.

Именинник отправился отмечать свое 38-летие в Перу. Тимати показал видео, на котором он запечатлен в водоеме на фоне экзотической природы с тортом в руках. Рэпер поблагодарил родителей за самое ценное, что ему дали – жизнь. Он признался, что «столовой ложкой жадно доедает август». Он рад, что его дети счастливы и здоровы, а он может получать удовольствие от любимой работы и занятий серфингом.

Источник: www.wmj.ru



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