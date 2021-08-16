Скандалы: Мошенничество Александра Сытина связали с насилием

За что задержали крупного владельца столичной недвижимости — гендиректора компании «Альянс-14»

Басманный суд на два месяца арестовал крупного владельца недвижимости бизнесмена Александра Сытина. Причем, по данным “Ъ”, гендиректор ООО «Альянс-14» обвиняется Главным следственным управлением Следственного комитета России (ГСУ СКР) не только в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с подмосковной базой отдыха «Соловьиная роща», но и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Обвиняемый отвергает все претензии следствия и связывает свое уголовное преследование с конфликтом между ним и его бизнес-партнером.

Рассмотрение ходатайства ГСУ СКР об аресте бизнесмена продолжалось пару часов. Защита, по данным “Ъ”, считала арест невозможным, поскольку у обвиняемого диагностировано онкологическое заболевание. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте, в том числе и потому, что, оставаясь на свободе, бизнесмен может оказать давление на потерпевших. По словам представителя следствия, к одному из них недавно на улице подошли трое кавказцев и предложили забрать заявление, пообещав в противном случае «проблемы». В итоге райсуд встал на сторону следствия, арестовав Александра Сытина до 2 октября.

По данным “Ъ”, дело, по которому арестован бизнесмен, состоит из нескольких эпизодов. Практически все они изначально расследовались подмосковным управлением СКР и лишь недавно их объединили в центральном аппарате комитета.

Александр Сытин — крупный владелец недвижимости: по данным “Ъ”, в Москве и Подмосковье у него в собственности находятся около 400 объектов. Один из них — элитная база отдыха «Соловьиная роща», расположенная в Серпуховском районе Подмосковья, которой господин Сытин владеет совместно с бизнесменом Владиславом Барышниковым. Оба, по неподтвержденным данным, были давними и хорошими знакомыми экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, недавно осужденного на 15 лет колонии. Однако пару лет назад между деловыми партнерами возник конфликт, и по заявлениям господина Барышникова в Серпухове были возбуждены несколько уголовных дел в отношении Александра Сытина. Они связаны с хищением 25 млн руб., якобы потраченных на оплату ЧОПа, охранявшего «Соловьиную рощу», а также посуды из гостиницы, которая расположена на базе отдыха, и пр. Все эти эпизоды были квалифицированы СКР как мошенничество (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Но помимо «экономической» составляющей в материалах расследования, по данным “Ъ”, есть эпизод совсем другого рода. Он датирован 2009 годом и квалифицирован следствием по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Согласно материалам дела, с мая по сентябрь 2009 года Александр Сытин то в лесу около подмосковной деревни Ромашково, то в квартире на Кутузовском проспекте «не менее двух раз» совершил подобные действия в отношении 14-летней девочки. Она же в 2019 году и обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Стоит отметить, что по эпизоду, связанному с насилием, бизнесмен ранее арестовывался Бабушкинским судом Москвы, однако в 2020 году был выпущен из СИЗО на основании наличия у него онкологического заболевания.

Получить комментарии у защиты бизнесмена “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов