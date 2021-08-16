Независимый кандидат Михаил Долматов оспорит в ЦИК отказ в регистрации
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Избирательная комиссия Костромской области приняла решение отказать известному юристу и предпринимателю Михаилу Долматову в регистрации на выборы в Государственную Думу РФ. Костромич планировал бороться за депутатский мандат в качестве независимого беспартийного кандидата.
Неоднозначное решение избирком принял вечером 15 августа.
По данным портала Sotavision, Долматов собрал рекордное для региона количество подписей. Его поддержали более 32 тысяч костромичей. Штаб независимого кандидата отобрал для сдачи в избирком 17 182 лучших подписи, которые прошли тщательную проверку.
Тем не менее, региональная избирательная комиссия отбраковала более 5% подписей и на этом основании приняла решение отказать Михаилу Долматову в дальнейшей регистрации. Костромич возмущен подобным решением. Он уверен, что при проверке подписных листов были допущены серьезные ошибки. “Мы связались со всеми людьми, подписи которых вызвали сомнения у избирательной комиссии. Они были удивлены итогами проверки и готовы подтвердить свои автографы документально. Фактически избирательная комиссия лишила пассивного права выбора сотни костромичей”, – отметил Долматов.
Теперь независимый кандидат намерен оспорить это решение. Он обратил внимание, что некоторые моменты вообще можно считать анекдотичными. Например, в ведомости избиркома, уточнил Долматов, указано, что в папке №10 на листе №11 обнаружено семь недостоверных подписей при том, что там всего пять автографов. Костромич готов обратиться в Центризбирком и суд, чтобы восстановить свое законное избирательное право.
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