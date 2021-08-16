 

Независимый кандидат Михаил Долматов оспорит в ЦИК отказ в регистрации

16.08.2021, 15:34, Разное
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Избирательная комиссия Костромской области приняла решение отказать известному юристу и предпринимателю Михаилу Долматову в регистрации на выборы в Государственную Думу РФ. Костромич планировал бороться за депутатский мандат в качестве независимого беспартийного кандидата.​

Неоднозначное решение избирком принял вечером 15 августа.

По данным портала Sotavision, Долматов собрал рекордное для региона количество подписей. Его поддержали более 32 тысяч костромичей. Штаб независимого кандидата отобрал для сдачи в избирком 17 182 лучших подписи, которые прошли тщательную проверку.

Тем не менее, региональная избирательная комиссия отбраковала более 5% подписей и на этом основании приняла решение отказать Михаилу Долматову в дальнейшей регистрации. Костромич возмущен подобным решением. Он уверен, что при проверке подписных листов были допущены серьезные ошибки. “Мы связались со всеми людьми, подписи которых вызвали сомнения у избирательной комиссии. Они были удивлены итогами проверки и готовы подтвердить свои автографы документально. Фактически избирательная комиссия лишила пассивного права выбора сотни костромичей”, – отметил Долматов.

Теперь независимый кандидат намерен оспорить это решение. Он обратил внимание, что некоторые моменты вообще можно считать анекдотичными. Например, в ведомости избиркома, уточнил Долматов, указано, что в папке №10 на листе №11 обнаружено семь недостоверных подписей при том, что там всего пять автографов. Костромич готов обратиться в Центризбирком и суд, чтобы восстановить свое законное избирательное право.



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