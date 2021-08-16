 

Благоустройство острова Балчуг близится к завершению

16.08.2021, 15:34, Разное
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Все московские проекты по благоустройству невозможно перечислить, поскольку их более пяти тысяч. Каждый объект одинаково важен для города. Конечно, есть особенные проекты – такие, как благоустройство острова Балчуг, где сейчас создается качественное пространство.

В настоящий момент завершаются работы на Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных, Садовнической улице и в Раушских переулках. заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что новое удобное прогулочное пространство будет полностью готово ко Дню города.

По словам заммэра, в рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение. Все провода убрали в подземные коллекторы. Здесь также появились новые
остановки общественного транспорта с беспроводной связью и USB-портами
для зарядки гаджетов.

После благоустройства остров Балчуг станет зеленее. Здесь высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. А еще в этой местности установят 15 стел, которые помогут горожанам в навигации.

Бирюков добавил, что благоустройство острова Балчуг проводится в рамках единой концепции преображения набережных. Ее главная цель – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. За последние 10 лет в столице привели в порядок 32 набережные, общая протяженность которых – около 60 километров.

“В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от Москва-Сити до Таганской площади”, – напомнил заммэра.

Ранее “Дни.ру” писали о новом строительстве в центре Москвы. Недавно был утвержден проект пешеходного моста через Водоотводный канал рядом с памятником Петру I.
Новое сооружение в створе 3-го Голутвинского переулка свяжет Болотную и Крымскую набережные. Длина моста составит 56,6 метра, ширина – восемь метров. В этом же месте обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.



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