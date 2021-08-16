Суд приговорил пресс-секретаря Навального к ограничению свободы

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в подстрекательстве людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Прокуратура требовала для Ярмыш два года ограничения свободы. Эта мера наказания предполагает запрет на выход из дома в определенное время, выезд за пределы региона и тому подобное.

По версии следствия, из-за призывов Ярмыш и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания».

Также фигурантами дела проходят муниципальный депутат Людмила Штейн, брат Навального Олег и другие. Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Суд уже назначил один год условного срока брату Алексея Навального Олегу, признав его виновным в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил.

Также в рамках этого дела суд уже приговорил юриста «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно.