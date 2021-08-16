 

Афганские телеканалы начали транслировать чтение Корана

16.08.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ эфире практически всех афганских телеканалов транслируется чтение чтения Корана или новостей о действиях движения «Талибан» (запрещено в России).

Только на одном из каналов продолжается трансляция документальных исторических фильмов. Ранее в это время по афганскому телевидению шли развлекательные шоу, передает корреспондент РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.05 / “Бомбино девчонка”. Grosu показала нерабочую сторону лица

05.05 / Меркель рассказала о планах после отставки

10.06 / Вакцинация от COVID-19 не влияет на заражение инфекцией – украинский врач Жиравецкий

08.06 / Байден объяснил цель переговоров с Путиным

28.12 / В Японии аниме обогнал по сборам «Титаник»

10.07 / TikTok начнет автоматически удалять нежелательный и запрещенный контент

02.10 / Без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»

20.08 / Кравчук предложил Раде пересмотреть постановление о местных выборах

20.03 / Власти Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России

12.08 / Друг Ефремова рассказал, как актер проводил время перед ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика