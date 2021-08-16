 

«Талибан»* назначил «Кандагарского мясника» послом Афганистана в России

16.08.2021, 15:11, Разное
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После захвата Афганистана «Талибан» приступил к формированию нового правительства и назначению своих людей на ключевые должности. Послом Афганистана в России стал Мохамед Багдади Аль-Бахрави, более известный как «Кандагарский мясник».

«Талибан» назначил «Кандагарского мясника» послом Афганистана в РоссииАль-Бахрави прославился своей жестокостью и кровавыми расправами с врагами по время войны в Афганистане. На счету «Кандагарского мясника» многочисленные казни американских военнопленных, теракты, похищения и убийства афганских чиновников. В движении «Талибан» Аль-Бахрави считается одним из лучших полевых командиров, неоднократно отмечен высшими наградами. После взятия Кабула Аль-Бахрави выразил желание заняться миротворческой деятельностью и предложил использовать свои навыки, полученные во время войны, для налаживания дипломатических связей между новым руководством Афганистана и мировыми державами. Катарский офис движения «Талибан» удовлетворил эту просьбу и назначил Аль-Бахрави послом в России, учитывая его хорошее знание русского языка и учебу в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы на факультете филологии в прошлом.

«Талибан» в данный момент ведет переговоры с российским МИД о передаче ему в собственность посольства Афганистана в Москве и утверждении кандидатуры нового посла. В случае успеха «Кандагарский мясник» прибудет в Москву с верительными грамотами, чтобы лично вручить их президенту России. Помимо этого Аль-Бахрави проведет в московском посольстве торжественную процедуру водружения флага движения «Талибан».

*Запрещённая в России террористическая организация

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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