Джонни Депп дал первое интервью после проигрыша Эмбер Херд в суде

В своем первом интервью, которое Джонни Депп дал за долгое время и после проигрыша в суд по делу о клевете, актер рассказал, почему последний фильм с ним в главной роли так и не вышел в прокат. Речь идет о картине режиссера Эндрю Левитаса “Великий” (Minamata) 2020 года, которую кинокомпания MGM отказалась выпускать в кинотеатры.

Картина рассказывает историю фотографа У. Юджина Смита, пытавшегося осветить ужасные последствия отравления ртутью жителей Минаматы в Японии в 1970-х годах. Говоря о фильме, 58-летний Депп рассказал, как смотрел “жителям Минаматы в глаза” и что им пообещал.

Я пообещал, что мы не будем эксплуатировать историю. Пообещал, что фильм будет уважительным. Я считаю, что мы выполнили свою часть сделки, но те, кто присоединились позже (MGM), должны также выполнить свою часть, – сказал он. Однако фильм до сих пор не вышел на экраны. И Джонни Депп считает, что не выпускать фильм в прокат из-за него одного просто несправедливо.

Некоторые фильмы касаются всех людей… и это влияет на жителей Минаматы и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не увидят в кино… из-за бойкота Голливуда. Эм, против меня? Ведь это всего лишь один человек, один актер в неприятной и запутанной ситуации, — сказал он в интервью The Sunday Times.

Джонни Депп и режиссер Эндрю Левитас на презентации картины “Великий” в Барселоне, апрель 2021 года

Чуть ранее, в июле режиссер картины Эндрю Левитас написал открытое письмо руководству Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), в котором выступил против решения кинокомпании не продвигать в США его фильм “Великий” (Minamata) с Джонни Деппом в главной роли.

Примерно год назад MGM приобрела североамериканские права на фильм “Великий” после просмотра его на Берлинале. MGM стремилась пролить свет на страдания тысяч жертв одного из самых ужасных инцидентов, связанных с промышленным загрязнением, которые когда-либо видел мир… …На прошлой неделе стало известно, что, несмотря на международный успех, MGM решили “похоронить фильм” (слова главы отдела закупок г-на Сэма Уоллмана), потому что кинокомпания обеспокоена тем, что личные проблемы актера негативно повлияют на них, – сказано в письме режиссера. И хотя имя актера, чьи личные проблемы могут негативно сказаться на прокате, Левитас не назвал, очевидно, что речь идет о Джонни Деппе.

Скандальный развод с актрисой Эмбер Херд и последовавшие вслед за ним судебные разбирательства крайне негативно сказались на карьере Джонни Деппа. Студия Warner Bros. отказалась снимать Деппа в продолжении “Фантастических тварях”, передав его место Мадсу Миккельсену, а Netflix убрал из своей библиотеки все проекты с участием Деппа.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Напомним, после развода с Эмбер Херд в 2017 году и громких заявлений бывшей жены Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл.