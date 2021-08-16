Xiaomi выпустила в Китае зарядное устройство мощностью 100 Вт

Xiaomi увеличила мощность самой сильной зарядки с 80 до 100 Вт. Предыдущая версия устройства вышла в мае. А сейчас китайский производитель начал продажи на своем домашнем рынке без лишней шумихи.

Такую скромность эксперты поясняют намерением властей КНР ограничить мощность зарядных устройств, о чем уже написан законопроект. Впрочем, жесткие меры пока касаются только беспроводных зарядок.

А новое устройство Xiaomi уже продается в китайских магазинах по цене, эквивалентной 92 американским долларам. Сравнивая его с предыдущей моделью, специалисты отмечают только большую мощность и возможность выбирать изделия с корпусами разных цветов. В остальном там нет никакой разницы, говорят эксперты.