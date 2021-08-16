 

Три четверти новых смартфонов поддерживают 5G

16.08.2021, 14:52, Новости дня
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Для быстрого распространения по миру связи пятого поколения уже нет серьезных барьеров. По данным статистики, на сегодня три четверти выпускаемых новых смартфонов выходят с поддержкой 5G. Лидером здесь является Китай, где в прошлом месяце 90% мобильных гаджетов, сошедших с конвейеров местных заводов, имели встроенные модемы 5G.

Также источники сообщают о том, что за первые семь месяцев текущего года на рынок КНР поступило 203 млн мобильных гаджетов с поддержкой беспроводной системы передачи данных пятого поколения. На сегодня таких аппаратов на территории Китая уже 327 миллионов.

На других важных рынкам мира показатели более скромные, говорят специалисты. Но тенденция наблюдается та же самая.



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