 

16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

16.08.2021, 14:48, Новости дня
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Этот день в истории:

в 1896-м – на северо-западе Канады, в регионе под названием Клондайк открыто месторождение золота. Это ознаменовала начало “золотой лихорадки” – неорганизованной массовой добычи золота в конце XIX века. С тех пор слово “клондайк” является синонимом “невообразимо богатого месторождения, источника огромных благ”.
1930 – компания “Metro-Goldwyn-Mayer” выпускает первый в мире цветной звуковой мультфильм. Художник и аниматор Аб Айверкс (именно он нарисовал знаменитого мультипликационного героя мышонка мир знает как Микки Мауса) выпускает собственный мультфильм из серии о приключениях лягушонка Флипа. Первый мультфильм из этой серии был звуковым и цветным, и назывался он Fiddlesticks – “Смычки” или “Чепуха”.
в 1985 – американская певица Мадонна в свой день рождения (ей тогда исполнилось 27 лет) вышла замуж за актера Шона Пенна (ему на следующий день исполнилось 25 лет). Спустя четыре года супруги развелись.

В этот день родились:

в 1902-м ­– Юрий Рерих, российский востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник.
в 1920-м – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.
в 1934-м – Пьер Ришар, французский киноактер и режиссер.
в 1954-м – Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, сделавший карьеру в американском Голливуде.
в 1958-м – Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица и актриса.
в 1962-м – Юрий Издрик, украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта “Четверг”.
в 1969-м – Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион 1992 года, многократный чемпион мира.
в 1973-м – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар.

В этот день умерли:

в 1949-м – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа “Унесенные ветром”. Ей было 48 лет.
в 1969-м – Марк Бернес, актер, певец, артист эстрады, 57 лет.
в 1977-м – Элвис Пресли, американский певец, при жизни получивший прозвище Король рок-н-ролла, 42 года.
в 1987-м – Андрей Миронов, актер театра и кино, 46 лет.
в 2014-м – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель, 84 года.
в 2017-м – Вера Глаголева, российская актриса, сценарист, режиссер и продюсер, 61 год.
в 2020-м – Николай Губенко, актер театра и кино, 78 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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