 

“Ну и игры. Ума нет?”, “Пора бы и повзрослеть”. Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков

16.08.2021, 14:48, Новости дня
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Запуск фонариков происходил возле жилого дома.

“Мы какие-то дураки”, – улыбаясь, прокомментировал он происходящее на камеру.

“Ну и игры. Ума нет?” – отреагировали пользователи сети.

“Вот так пожары и случаются”, – написали в комментариях фолловеры.

“Пресняков, пора бы и повзрослеть”, – прокомментировали ролик подписчики.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Контекст:Пресняков – российский вокалист и композитор. В 2010 году после пяти лет отношений он женился на российской певице Наталье Подольской. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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