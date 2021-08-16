 

В КГГА назвали продолжение обысков в мэрии и на коммунальных предприятиях политической акцией и системным давлением

16.08.2021, 14:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

16 августа очередные обыски проводятся в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева”. Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

“Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов”, – подчеркнули в КГГА.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, документы по объекту “Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве” ранее неоднократно уже изымали и проверяли представители правоохранительных органов. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева” всегда способствуют правоохранительным органам и каждый раз предоставляют все необходимые документы, подчеркнули в КГГА.

Многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, заявили в столичной мэрии и назвали происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски в департаменте транспорта, КП “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева” и в подрядных организациях проводили сотрудники Подольской окружной прокуратуры города Киева совместно с управлением стратегических расследований в Киеве департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Контекст:

Правоохранители с 11 мая этого года обыскивают офисы ряда коммунальных предприятий Киева. Обыски проводились в “Киевзеленстрое”, “Спецжилфонде”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсвете” и на других предприятиях, а также в КГГА – в частности, в департаментах соцполитики, земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры.

Обыскивали также дом близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного. Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Врачи оценили визит благодарности 74-летнего пациента из Ухани, преодолевшего 600 км на велосипеде

03.07 / Захарова заявила об устроенной американцами цветной революции в самих США

19.08 / Определен ключевой ген, который способен помочь в лечении рассеянного склероза

29.06 / При нападении на здание фондовой биржи в Пакистане погибли два человека

17.12 / В Украине вопросом закупки вакцины от COVID-19 занимаются в том числе спецслужбы – Зеленский

03.10 / Эрдоган заявил о готовности очистить Сирию от боевиков

12.07 / На крыше 20-этажного жилого дома в Иркутске произошел пожар

18.08 / СК Белоруссии начал проверки по фактам угроз силовикам и членам избиркомов

24.06 / Белькова, которая сложила мандат народного депутата, стала топ-менеджером “Оператора ГТС Украины”

03.05 / Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд – евродепутат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика