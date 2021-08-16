Назван способ сжечь жир на животе с помощью миндаля

Зарубежные исследователи рассказали о способе сжечь жир в области живота с помощью миндаля. Кроме того, орех помогает сохранить молодость и избежать многих болезней.

Многие стремятся придать своей фигуре большей стройности, соблюдая для этого строгие диеты и занимаясь сутками в спортзале. Однако устранить лишние сантиметры в области живота можно и с помощью некоторых продуктов питания. Зарубежные исследователи уверены, что высокие результаты можно достичь, регулярно употребляя миндаль. Этот орех широко применяется в кулинарии, кондитерском деле, входящие в его состав вещества полезны для сердца.

Также миндаль снижает уровень плохого холестерина и улучшает состояние кожных покровов. По заверению диетолога Тоби Смитсона, дневная доза орехов составляет примерно 30 граммов, разделенных на два приема. Такая добавка к рациону поможет избежать появления морщин и уменьшить пигментацию кожи. Если регулярно съедать необходимую дозу этих орехов, сокращается выраженность возрастных изменений дермы на 16 процентов.

Миндаль богат белками и витамином E, служащим эффективным антиоксидантом, также в нем много клетчатки и магния. Уменьшение жировых отложений в области живота происходит благодаря комплексу полезных ингредиентов продукта. Также орех предотвращает развитие метаболического синдрома, провоцирующего диабет. Ежедневно употребляя миндаль, можно улучшить состояние сосудов и сердца. Кроме того, уменьшается количество «плохого» холестерина, при этом сами орехи малокалорийны и хорошо усваиваются организмом.

Источник: www.medikforum.ru