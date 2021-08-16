Кейт Миддлтон не пользовалась привилегиями после рождения первенца

По словам королевского эксперта Кэти Николл, после рождения первенца Кейт Миддлтон не стала пользоваться привилегиями членов королевской семьи. В результате, супруга принц Уильяма продержалась без няни для сына три месяца, но не выдержала и пожаловалась Елизавете II.

Герцогиня Кембриджская попыталась совместить воспитание первенца и выполнение своих непосредственных обязанностей. Кейт Миддлтон и ее супруг опираются на определенные принципы, поэтому растят своих троих детей в условиях, максимально приближенных к обычной жизни. Поэтому, после появления на свет первого ребенка, жена принца Уильяма принципиально отказалась от услуг няни. Она уехала со дворца и поселилась у родителей. Кейт Миддлтон в первые месяцы материнства помогала ее мать. Какое-то время герцогиня Кембриджская наслаждалась материнством, но вскоре поняла, что ей тяжело совмещать новый статус с королевскими обязанностями.

Во время визита в одну из благотворительных организаций Кейт Миддлтон призналась, что она, также как и другие женщины, сталкивается с проблемами воспитания детей. Она благодарна Кэрол Миддлтон, которая часто проводит время с внуками. Бабушка специально приезжает в Кенсингтонский дворец, чтобы уложить их спать. При этом охранники уже пропускают ее автомобиль без проверки.