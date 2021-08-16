 

Кейт Миддлтон не пользовалась привилегиями после рождения первенца

16.08.2021, 14:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам королевского эксперта Кэти Николл, после рождения первенца Кейт Миддлтон не стала пользоваться привилегиями членов королевской семьи. В результате, супруга принц Уильяма продержалась без няни для сына три месяца, но не выдержала и пожаловалась Елизавете II.
Герцогиня Кембриджская попыталась совместить воспитание первенца и выполнение своих непосредственных обязанностей. Кейт Миддлтон и ее супруг опираются на определенные принципы, поэтому растят своих троих детей в условиях, максимально приближенных к обычной жизни. Поэтому, после появления на свет первого ребенка, жена принца Уильяма принципиально отказалась от услуг няни. Она уехала со дворца и поселилась у родителей. Кейт Миддлтон в первые месяцы материнства помогала ее мать. Какое-то время герцогиня Кембриджская наслаждалась материнством, но вскоре поняла, что ей тяжело совмещать новый статус с королевскими обязанностями.

Во время визита в одну из благотворительных организаций Кейт Миддлтон призналась, что она, также как и другие женщины, сталкивается с проблемами воспитания детей. Она благодарна Кэрол Миддлтон, которая часто проводит время с внуками. Бабушка специально приезжает в Кенсингтонский дворец, чтобы уложить их спать. При этом охранники уже пропускают ее автомобиль без проверки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Мнение: Будьте готовы оперативно распространить информацию о сепарском обстреле

25.05 / Мнение: В ожидании показаний Протасевича

22.02 / Полковник запаса РФ Александр Жилин назвал причину проигрыша России в будущей гонке вооружений

26.08 / Apple презентовала проект плавучего магазина

08.10 / Мнение: “Мы азербайджанские солдаты”

23.10 / Постаревшее лицо Ольги Серябкиной обеспокоило фанатов

09.11 / Дочь Дайан Китон объявила о помолвке: фото кольца

26.06 / Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве

31.07 / Туберкулезная палочка убивает себя из-за встроенной «системы самоуничтожения»

10.07 / Володин ответил на призыв Британии отменить закон об иноагентах в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика