Ученые: Употребление зеленого чая снижает риск развития диабета

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что употребление зеленого чая снижает уровень инсулина и сахара в крови. Благодаря этому напитку возможно минимизировать риск развития сахарного диабета, но пить его следует натощак.

К эксперименту исследователи привлекли 1133 человек, а также изучили результаты 17 научных исследований. Результатами своей работы они поделились в Национальной медбиблиотеке США. Когда испытуемые натощак выпивали чашку зеленого чая, у них отмечалось снижение концентрации глюкозы в крови. Поэтому эксперты пришли к выводам, что этот ароматный напиток способен снизить риск развития сахарного диабета.

Активные полисахариды и полифенолы, которые есть в зеленом чае, помогают держать под контролем количество глюкозы в крови. По словам экспертов, эти антиоксиданты замедляют рост раковых клеток в организме, уменьшают уровень холестерина, нормализуют кровяное давление и способствуют росту волос.

Источник: volg.mk.ru