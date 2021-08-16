Euronews – талибы захватили президентский дворец и обещают новое «инклюзивное правительство»

Ситуация в Афганистане, где сторонники движения «Талибан»* захватили президентский дворец, а бывший президент Ашраф Гани бежал из страны, стала темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН. В аэропорту Кабула возник хаос, тысячи афганцев пытаются срочно покинуть страну. Тем временем талибы обещают сформировать новое «инклюзивное» исламское правительство, передаёт Euronews.

Радикальное движение «Талибан»* водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Боевики позируют перед телекамерами и заявляют, что 20-летняя война закончилась.

Талибы требуют вывода иностранных войск из страны до оформления новой власти. Мятежники сообщили о начале переговоров, направленных на формирование исламского правительства — в котором, по их словам, будут участвовать не только члены движения, но и другие афганцы.

«Инклюзивное афганское правительство — это то, чего требует и желает народ Афганистана. Произошло народное восстание», — заявил официальный представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин.

Бывший президент Ашраф Гани бежал из страны. Он утверждает, что пошел на такой шаг, чтобы избежать кровопролития.

Ночью в Кабуле была слышна стрельба, 80 человек были доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. В городе действует комендантский час.

На этом фоне многие иностранные государства в срочном порядке эвакуируют своих граждан и сотрудников дипмиссий. Пентагон направил в Афганистан дополнительно тысячу военнослужащих.

Периметр международного аэропорта имени Хамида Карзая охраняется военными США и их союзниками. Меры безопасности были усилены после того, как на лётном поле возник хаос — тысячи афганцев пытались попасть на самолёты, чтобы бежать из страны.

С начала наступления талибов 550 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Ситуация в Афганистане — тема экстренного заседания Совета Безопасности.

Дата выхода в эфир 15 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.