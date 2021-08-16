Скандалы: Режиссер «Солнцепека» поделился впечатлениями от съемок фильма

На этой неделе, 18 августа, на телеканале НТВ в 23:45 будет показан фильм «Солнцепек», посвященный военному конфликту в Луганске в 2014 году

Один из режиссеров картины Максим Бриус поделился впечатлениями о проделанной работе. По его словам, кинолента была снята за 2,5-3 месяца. Лично ему сложнее всего было снимать жесткие сцены, так как он по характеру довольно мягкий и добрый человек.

Съемочный процесс проходил в Евпатории, Симферополе и других районах Крымского полуострова, так как местность там максимально схожа с луганскими и донецкими пейзажами. Как утверждает Бриус, снимать кино в Крыму достаточно удобно, так как там уже есть определенная съёмочная и актёрская база.

Также режиссер «Солнцепека» рассказал о новом опыте, который ему подарили съемки картины.

«До этого фильма я никогда не взрывал здание администрации. Подрывал что-то другое, но такого, чтобы одновременно было 54 взрыва — это впервые в моей работе. Причем мы делали это не один раз. Это было интересно, сложно технически, но, думаю, мы справились», — сказал он.

Как считает Бриус, уникальность данного фильма заключается в том, что в отличие от других картин, в нем нет романтизации войны. В картине рассказывается правда и делается это максимально жестко. По его мнению, никакой романтики в событиях 2014 года в Луганске нет.

«Поэтому мы хотели очень близко к реальным событиям передать эту жестокость и сказать: «Ребята, не надо заигрывать. Давайте жить дружно, мирно и договариваться. Давайте не будем убивать друг друга». В общем, послание было такое: война — это плохо», — объяснил Бриус.

Еще одна цель создания картины заключалась в привлечении внимания к конфликту в ДНР и ЛНР, который длится до сих пор. По словам режиссера, стороны должны сложить оружие и решить разногласия мирным путем, чтобы остановить гибель невинных людей.

Он также рассказал, что в название фильма вложен двойной смысл. Во-первых, солнцепек – это всегда жарко и тяжело. Во-вторых, также называется зенитная установка, которая выжигает все на своем пути.

В заключение Бриус отметил, что снимать «Солнцепек» ему было даже сложнее, чем фильм про плененного в Ливии российского социолога «Шугалей-2».

«В обеих картинах представлена судьба человека. Но если в «Шугалее 2» – это судьба двух человек, то здесь судьбы большого количества людей, практически целой страны. Оба процесса создания были интересными, но разными. Мы же не можем сказать однозначно, что вкуснее – огурцы или помидоры? (Смеётся). У каждого свой ответ на этот вопрос. И то и то вкусно», — подытожил режиссер.