 

Мнение: «Украинская спортсменка ПРИЗНАЛА КРЫМ РОССИЙСКИМ»

16.08.2021, 14:36, Разное
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Здравствуйте

Прочитал статью «Украинскую спортсменку вызовут в Минобороны из-за фото с россиянкой Ласицкене в Токио».

https://tass.ru/obschestvo/12085145  

Что же такого необычного в этой фотографии?  

Настолько необычного, чтобы аж в Минобороны Украины вызывать.

Бедненькая, даже от Россиянки Флагом Украины отгородилась.

Но когда перевернул эту фотографию на 180 градусов, все сразу понял.

(Сразу надо было так сделать, ведь НА УКРАИНЕ ВСЁ С НОГ НА ГОЛОВУ ПОСТАВЛЕНО)

В таком виде стали проглядывать очертания Крыма, ДНР и ЛНР.

Может почудилось. Сравнил с картой.  

https://r2.mt.ru/r24/photoAB53/20224489815-0/jpg/bp.jpeg  

Все соответствует.

На фотографии и карте, расположенными друг над другом, это очевидно:

Таким образом Украинская спортсменка:

1. Признала КРЫМ Российским, расположив соответствующую часть тела на Фоне Флага Российской спортсменки. Даже на фоне руки Российской спортсменки.

2. Признала автономность ДНР и ЛНР. Украинский Флаг в этой области смят (по простому сложен Флаг) и как бы передан на Российскую сторону (прям движение видно рукой, типа «На, забирай»).

К тому же в области Флага, соответствующему ДНР и ЛНР, виден только синий цвет (желтое плечо футболки тщательно спрятано). Хотя вся остальная Украина как обычно жовто-блакитная.

3. Украинка всем движением своего тела прильнула к Российской спортсменке, Украинка вошла под стяг Флага Российской Спортсменки. Только Западная Украина осталась в сторонке.

Иначе как намерение многострадальной Украины сродниться снова с Россией ничего в этом движении не видно.

4. При этом понятно, что Украинская спортсменка собственноручно придала

 Флагу Украины такую форму. Российская спортсменка как стояла со своим Флагом во всю ширь, так и не осталась стоять.

Вот думаю: «Как же загнобили народ на Украине, что им приходится обращаться к Миру и показывать свое желание дружить и воссоединиться с Россией такими зашифрованными посланиями».

5. Несколько слов в поддержку Украинской спортсменки (специально для Министерства Обороны Украины, которое собирается промыть ей мозги).

Если честно, то не верю в такую законспирированность Украинской спортсменки и расцениваю данную фотографию как ЗНАК БОЖИЙ.

С Уважением.

мамонтенок.

P.S. Кстати, России можно будет выступать с 2024 года не под флагом МОК, а под Российским Флагом.  

Думаю, что именно в 2024 году Мир наконец отреагирует на это послание Украинской спортсменки. Именно в 2024 году Крым всемирно будет признан Российским. ДНР и ЛНР получат независимость. А возможно и войдут в состав России (кто знает, может даже с еще какими-то областями Украины).

А значит в 2024 году Украинская спортсменка сможет уже не тайно и робко показать свои надежды и чаяния, а во всеуслышание заявить о том, что мечты сбылись. И просто, ничего не боясь, обнять свою Российскую подругу. Как раз в 2024 году будут Олимпийские Игры в Париже.

P.P.S. Маленький нюанс про Курилы. Олимпиада все-таки в Японии проходила.

Посмотрите как аккуратно и бережно подогнут уголок флага Российской спортсменки (примерно где Курилы). Четко в сторону России. Взят в кулачок. Это символизирует Российский ответ Японии: «КУРИЛЫ НАШИ, РОССИЙСКИЕ»

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

Источник: Достало



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