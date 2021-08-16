На площадке «Единой России» озвучили новые меры господдержки людей с инвалидностью

Помощь со стороны государства должна в большей степени соответствовать запросам самих людей с ограниченными возможностями. Такое мнение озвучили участники встречи, посвященной вопросам обеспечения комфортной жизни для людей с инвалидностью, которая прошла на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России».

Наибольшую поддержку и помощь инвалидами оказывают их родственники и близкие люди, поэтому необходимо расширить для них перечень льгот, считает председатель правления «Совета Матерей» Татьяна Буцкая. Она предложила повысить до прожиточного минимума пособия по уходу за инвалидами. На его получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, в том числе от официальной работы. Кроме того, нужно отменить транспортный налог на автомобили до 250 л. с. для тех людей, кто помогает перевозить инвалидов I и II группы на своих собственных машинах.

«Сейчас в законе до 70 л. с. Но это очень маленькие автомобили, современные кресла в них просто не помещаются. Для многих отмена налога будет очень хорошей поддержкой», – приводятся ее слова на сайте партии «Единая Россия».

Буцкая отметила, что важная составляющая комфортной жизни инвалидов – это доступная среда, созданию которой требуется максимум внимания.

«Дома, которые строятся сейчас, детские поликлиники, торговые центры и магазины, физкультурные центры – все новое, что строится, изначально должно быть направлено на то, чтобы туда мог заехать человек на инвалидном кресле или мама с коляской», – отметила руководитель «Совета матерей».

Безбарьерная среда необходима и в школах, подчеркнула Уполномоченный при президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Ее создание нужно предусмотреть при реализации программы капремонта учебных заведений, которую «Единая Россия» реализует вместе с правительством, считает она.

«Давайте подключим специалистов и определим, какие технические решения возможны, чтобы при капремонте учитывался этот запрос, чтобы такие ребята могли в любой школе страны прийти и спокойно учиться с другими детьми», – подчеркнула она, напомнив, что срок реализации программы создания доступной среды продлен до 2025 года.

Руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ Михаил Киселев в свою очередь подчеркнул важность использования инновационного подхода для решения проблем людей с ограниченными возможностями. Особенно это актуально в ситуациях, когда нет технической возможности оборудовать для инвалидов-колясочников старые дома или предоставить им квартиры на первом этаже.

«Мне кажется, иногда с комиссией МСЭ и социальных учреждений можно принимать решение, когда вместо доступного здания тебе дадут доступную технологию. Я весной тестировал коляску-вездеход в Новосибирске, которая спокойно перемещается по ступенькам. Такие инструменты нужно использовать, когда мы не можем все переоборудовать, а человек не может ждать, когда его переселят, ему надо жить сегодня», – отметил он, отметив, что аналогичный подход надо использовать в обеспечении людей планшетами со шрифтом Брайля.

Более широкое использование ИТ-технологий поможет и при социализации инвалидов, уверена и депутат Красноярского городского Совета депутатов, инвалид-колясочник Наталья Каптелинина.

«Необходимо внести в государственную программу «Доступная среда» выдачу ноутбуков людям с инвалидностью. Это [будет означать] включение таких людей в социум, расширение его горизонтов. Ведь посредством интернета можно посетить любую точку мира, сходить на экскурсию или понаблюдать за дикой природой в режиме онлайн. Это станет частью психологической адаптацией человека к своему положению», – считает она.

Участники круглого стола обратили внимание и на необходимость сохранения льгот при трудоустройстве инвалидов. Как отметил председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, сейчас трудоустроено небольшое количество инвалидов – всего около 1/5 от общего количества.

«Они не трудоустраиваются, потому что боятся потерять свои льготы. Ни о какой социализации речи здесь идти не может, когда человек не работает и все время находится дома. На мой взгляд, льготы никаким образом не должны от этого [трудоустройства] зависеть», – подчеркнул он.

Рассматривая тему трудоустройства инвалидов, следует особое внимание уделить студентам и выпускникам вузов с ограниченными возможностями, считает руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.

«Есть такие направления, которые предполагают удаленную работу, в сфере IT, например. И здесь можно было бы привлечь таких гигантов, как Мейл и Яндекс. Хотелось бы, чтобы эта работа велась, и здесь мы в рамках нашей деятельности готовы содействовать, думать, как можно реализовать», – заключила она.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа.