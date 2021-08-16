Сильное землетрясение произошло на юге Атлантического океана

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в южной части Атлантического океана в районе Южных Сандвичевых островов.

По данным Геологической службы США, ближайший населенный пункт находится в 2,4 тыс. км от эпицентра землетрясения. Очаг залегал на глубине 33 км, передает ТАСС.

Цунами не ожидается, сообщила в Twitter американская yациональная система оповещения о цунами.

Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. По последним данным, число жертв превысило 700 человек.