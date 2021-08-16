 

Москвичку, протестовавшую против реновации на дереве с арбалетом, отправили в ИВС

16.08.2021, 14:06, Разное
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Жительницу Москвы Ольгу Кузьмину, которая залезла на дерево с арбалетом, протестуя против незаконной по ее мнению стройки, отправили в изолятор временного содержания по делу о хулиганстве, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Катерину Тертухину.

В 20:00 Кузьмина должна была выйти на свободу из спецприемника в Сахарово после шести суток административного ареста за то, что забралась на дерево, однако ее увезли в неизвестном направлении. Позже адвокату сообщили, что Кузьмину отправили в ИВС УВД по САО на срок до 48 часов.

Утром 9 августа Ольга Кузьмина привязала себя к дереву на 20-метровой высоте, требуя прекратить стройку по адресу Янтарная улица, 15. У нее при себе был арбалет, непригодный для стрельбы из-за неисправности механизма. Кузьмину задержала полиция, затем Бабушкинский районный суд арестовал ее на шесть суток за организацию несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Позже против нее возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии следствия, Кузьмина действовала не одна и «вступила в преступный сговор с неустановленными лицами». Арбалет не является холодным оружием и может быть использован для занятий спортом и отдыха, отметили между тем силовики. Адвокат Соломина подчеркивала, что арбалет признан непригодным для стрельбы из-за неисправности механизма.

Источник: Новая газета



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